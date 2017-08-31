А. Кержаков снялся в новом клипе группировки «Ленинград»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков снялся в новом клипе группировки «Ленинград» под названием «Ч.П.Х.», который сегодня был выложен в YouTube.
В кадре также появился лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который нечасто снимается в клипах своей группировки. Помимо Шнурова и Кержакова, в видео снялись известный публицист Александр Невзоров, а также рэп-исполнители ST (Александр Степанов) и Pharaoh (Глеб Голубин).
Клип можно посмотреть на официальном канале «Ленинграда» в YouTube.
А. Кержаков стал уличным художником в рамках благотворительной акции