Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал участником благотворительного проекта «Давай-давай!».
Целью акции стал сбор средств для 12-летнего Артёма Самуйлова, у которого тяжёлое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, повышенная хрупкость костей. Таких детей называют «хрустальными» — каждое движение грозит мальчику переломом. Два года назад он сломал левую голень, ему сделали операцию, но кость срослась неправильно. Тогда врачи провели повторное хирургическое лечение. Артём встал на ноги, но ходить без поддержки не может. Для того чтобы помочь мальчику, требуется операция.
Необходимая сумма была собрана, а Кержаков исполнил своё обещание и стал на один час уличным художником!
Александр Кержаков стал 10-м зенитовцем, присоединившимся к проекту: ранее Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провёл экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито — цирковым артистом, Маурисио — таксистом, Кокорин — продавцом пышек, Владислав Радимов — спасателем МЧС, а Ломбертс — Петром Первым.
А. Кержаков стал уличным художником в рамках благотворительной акции