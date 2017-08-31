Бек вернулся в «Штутгарт»

Защитник Андреас Бек перешёл из «Бешикташа» в «Штутгарт», сообщает пресс-служба немецкого клуба. Уроженец Кемерово начинал профессиональную карьеру именно в стане «швабов», и теперь он возвращается в родную команду.
Контракт между Беком и «Штутгартом» рассчитан до лета 2019 года. Сумма трансфера не разглашается.
В текущем сезоне чемпионата Турции Бек провёл три матча, не отметившись результативными действиями. В его активе девять игр за национальную команду Германии.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Штутгарта».
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