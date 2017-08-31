Фурсенко: всегда относил Дзюбу к основным игрокам, «Зенит» на него рассчитывает

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что клуб рассчитывает на нападающего Артёма Дзюбу. Этим летом на 29-летнего футболиста претендовали несколько клубов из России и Европы.
«Я всегда относил Артёма к основным игрокам „Зенита“. Мы на него рассчитываем. У нас есть игрок, кто-то пытается его купить — это нормальная ситуация в трансферное окно. Ещё раз повторюсь, я всегда считал Артёма игроком основного состава. Мы его ценим и любим», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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