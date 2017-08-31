«Фулхэм» объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоана Молло. Соглашение между «дачниками» и французом рассчитано на два сезона.
Ранее ходили слухи о возможном переходе Молло в «Нант», но этот вариант, очевидно, сорвался. Также появлялась информация, что Йоан может перейти в азербайджанский «Карабах».
Воспитанник академии «Марселя» присоединился к «Зениту» в январе 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провёл семь матчей и забил один гол.
Молло перешёл в «Фулхэм»
Фото: fulhamfc.com
Видео с презентацией Молло можно посмотреть в «твиттере» «Фулхэма».
У Молло появился вариант продолжения карьеры в Англии