Бакайоко: Мбаппе всегда говорил мне, что однажды хочет оказаться в «ПСЖ»

Новичок «Челси» Тьемуэ Бакайоко, ранее выступавший за «Монако», сообщил, что форвард монегасков Килиан Мбаппе давно хотел перейти в «ПСЖ».
«Мбаппе всегда говорил мне, что однажды хочет оказаться в «ПСЖ». Я понимаю его желание, он автоматически сделает шаг вперёд в случае завершения трансфера. Когда переходишь из „Монако“ в «ПСЖ», это прогресс, и это важно. Я, например, выбрал «Челси» и не жалею об этом», — цитирует игрока SFR Sport.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с «Монако» о трансфере Мбаппе. 18-летний игрок перейдёт в стан парижан на правах аренды, но при этом клуб обязан будет выкупить его будущим летом за £ 166 млн.
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