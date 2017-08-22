На форварда «Арсенала» Переса претендуют семь клубов

Нападающий «Арсенала» Лукас Перес, чей контракт с лондонским клубом рассчитан до 2020 года, намерен покинуть Англию ещё до конца текущего трансферного окна. При этом на испанкого форварда претендуют семь клубов, сообщает Le Figaro.
В услугах Лукаса заинтересованы «Депортиво», «Ньюкасл», «Эвертон», «Байер», «Валенсия», «Леванте» и «Галатасарай», в то время как сам Перес склоняется к возвращению в Ла-Корунью, откуда он и переехал в Лондон летом 2016 года. За прошлый сезон Перес сыграл в 11 матчах АПЛ и забил 1 гол.
Агент Переса: «Арсенал» хочет заработать на Лукасе как можно больше