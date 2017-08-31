Ионов подпишет с «Ростовом» трёхлетний контракт

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов в ближайшие часы официально станет игроком «Ростова». По информации «Чемпионата», футболист подпишет с ростовчанами контракт на три года с опцией продления.
После возвращения Ионова из аренды в ЦСКА для разгрузки зарплатной ведомости «Динамо» искало различные варианты трудоустройства футболиста, в частности в «Краснодаре». Сам полузащитник решил перейти в «Ростов», поскольку под руководством нынешнего наставника команды Леонида Кучука провёл один из лучших сезонов в своей карьере – в «Кубани».
Ради перехода в «Ростов» Ионов согласился на понижение зарплаты, которая в «Динамо» составляла 16 млн рублей в месяц. С московским клубом полузащитник расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
Ионов может перейти в «Ростов» в статусе свободного агента