Н. Менди вернулся из «Лестера» в «Ниццу»

«Ницца» официально объявила о переходе полузащитника «Лестер Сити» Нампалиса Менди на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Менди перешёл из «Ниццы» в «Лестер» летом 2016 года за € 15,5 млн и не смог стать твёрдым игроком основы английской команды. В текущем сезоне он не выходил на поле в Премьер-лиге и провёл лишь 13 минут в Кубке лиги.
Ранее сообщалось, что в услугах Нампалиса также заинтересован «Бордо», однако сам игрок хотел вернуться в «Ниццу», в которой носил капитанскую повязку.
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