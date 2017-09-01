«Ливерпуль» продал защитника Сако в «Кристал Пэлас»

О переходе защитника Мамаду Сако из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас» объявлено официально. По информации Sky Sports, сумма трансфера составляет £ 26 млн (€ 28 млн). £ 24 млн «Кристал Пэлас» заплатит сразу, а £ 2 млн прописаны в контракте в виде бонусов.
Соглашение Сако с новым клубом рассчитано на четыре года. Во второй части прошлого сезона 27-летний французский футболист играл за «Кристал Пэлас» на правах аренды.
Фотографию Сако в футболке «Кристал Пэлас» после подписания контракта можно посмотреть в «Твиттере».