Роналду: долго искал возможности забить гол ударом «ножницами»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал один из своих трёх голов в ворота национальной команды Фарерских островов (5:1) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018. Футболист мадридского «Реала» стал автором красивого гола, поразив ворота соперника ударом «ножницами».
«Я долго искал возможность забить гол ударом «ножницами». Теперь буду пересматривать его и наслаждаться. Что касается сборной, нам предстоит сыграть с венгерской командой, и мы поедем к ней за победой. В «Реале» из-за дисквалификации я должен быть «вне игры» ещё два матча, так что сейчас все мои мысли связаны лишь со сборной Португалии», — цитирует Роналду Marca.