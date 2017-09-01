Ж. Боатенг: надеюсь, смогу быть полезен «Баварии» к концу следующей недели

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг доволен тем, как у него складываются дела. 28-летний футболист сборной Германии 31 августа принял участие в работе в общей группе.
«Я очень доволен, чувствую себя неплохо. Очень рад, что вновь могу работать на поле. Надеюсь, что смогу быть полезен «Баварии» к концу следующей недели», — приводит слова Боатенга официальный сайт «Баварии».
Футболист получил травму мышц правого бедра в матче 34-го тура предыдущего сезона Бундеслиги с «Фрайбургом» (4:1) и выбыл из строя.
Ж. Боатенг: хочу наконец быть здоровым в течение всего сезона