Сампаоли: ничья с Уругваем оставила неприятный осадок

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал нулевую ничью в матче со сборной Уругвая в 15-м туре квалификации ЧМ-2018.
«Нам нужно было побеждать из-за нашей ситуации в таблице. Но этот результат не позволяет нам напрямую квалифицироваться на ЧМ. Постараемся победить сборную Венесуэлы.
Матч был очень сложным, соперник закрыл все подходы к воротам, хоть мы и очень старались. Результат оставил неприятный осадок, поскольку нам не удалось победить. Почему аргентинцы не атаковали в концовке? Последние 15 минут мы старались не забывать о необходимости не пропустить. А что касается атаки, нам нужно подумать, как играть с соперниками, которые так прижимаются к воротам», — приводит слова Сампаоли Ole.
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