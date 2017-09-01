Клубы АПЛ побили рекорд общей суммы сделок в последний день трансферного окна

Клубы английской Премьер-лиги потратили в последний день трансферного окна £ 210 млн, что является новым рекордом турнира. Для сравнения: в прошлом году эта цифра достигла лишь £ 155 млн, сообщает BBC.
Так, «Челси» приобрёл за £ 35 млн полузащитника «Лестер Сити» Дэниела Дринкуотера, а также за £ 23 млн защитника Давиде Дзаппакосту у итальянского «Торино», «Кристал Пэлас» заплатил «Ливерпулю» £ 26 млн за защитника Мамаду Сако, «Тоттенхэм Хотспур» пополнился нападающим «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, за которого «лебеди», по информации СМИ, получили £ 15 млн, а те, в свою очередь, вернули из «Манчестер Сити» форварда Вилфрида Бони за компенсацию £ 12 млн.
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