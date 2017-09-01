На игре Люксембург — Беларусь были скауты «Манчестер Сити» и «Шальке»

На матче отборочного раунда чемпионата мира — 2018 между сборными Люксембурга и Беларуси, который состоялся накануне, присутствовали скауты 15 клубов, сообщает «Прессбол». Игру в их числе посетили представители «Манчестер Сити», «Шальке», «Вест Хэма», а также футбольных федераций Швеции и Франции.
Встреча завершилась победой сборной Люксембурга со счётом 1:0. После семи игр белорусская команда занимает пятое место в свой отборочной группе, набрав пять очков. Люксембург занимает последнюю позицию с четырьмя баллами.
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