Певица Зара стала послом чемпионата мира — 2018

Певица Зара стала федеральным послом чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил в «Твиттере» генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин. Торжественная церемония представления 13-го посла прошла во время Футбольного урока в школе «Чертаново».
Звания посла могут быть удостоены известные люди, связанные с городами чемпионата мира — 2018. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов — организаторов ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях.
Ранее федеральными послами турнира стали вратарь сборной России и московского ЦСКА Игорь Акинфеев, бывший капитан сборной России Алексей Смертин, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, телеведущая Яна Чурикова, теле- и радиоведущий, шоумен Сергей Белоголовцев, российский общественный деятель, ученый-зоолог Николай Дроздов, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, бывший капитан сборной России Сергей Семак, трёхкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и актёр, сценарист и телеведущий Сергей Светлаков, актёр Данила Козловский. Также коллективным послом чемпионата является Кубанский казачий хор.
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