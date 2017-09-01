Хави: «Барселона» купила игроков, не соответствующих её философии игры

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», раскритиковал трансферную политику каталонского клуба. Хави считает, что сине-гранатовые приобрели игроков, не соответствующих философии игры команды.
«Я играл в такой блестящий период «Барселоны», что сейчас создаётся впечатление, что команда уже не та. Она исповедует достойный футбол, но могла бы приобрести лучших футболистов. «Барселона» спала, так как пять-шесть лет назад в её составе выступали лучшие в мире для этой системы игры. Теперь в «Барселоне» есть для этой системы пять-шесть игроков в лице Месси, Иньесты, Бускетса, Альбы, Пике и Луиса Суареса. «Барселона» купила игроков, не соответствующих её философии игры», — цитирует Хави Marca.
«Барселона» приобрела таких игроков, как защитник Нелсон Семеду, полузащитник Паулиньо и нападающий Усман Дембеле. Кроме того, вернулся в стан сине-гранатовых форвард Херард Деулофеу.