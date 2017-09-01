Дети спросили Зобнина, как сделать, чтобы сборная России стала чемпионом мира

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который сегодня провёл футбольный урок для школьников московской гимназии №1554, поделился впечатлениями от мероприятия.
«Дети задали много интересных вопросов. Все ребята умные. Мне понравился вопрос о том, как сделать, чтобы сборная России стала чемпионом мира. Я ответил, что, если будет хорошая поддержка болельщиков, мы приложим максимум усилий, чтобы пройти как можно дальше. Были и сложные вопросы, на которые даже я не знал ответа, а они знали.
Мой День знаний каждый год проходил в футбольной школе. Помню каждое 1 сентября. Собиралась линейка, мы дарили цветы учителям. Были матчи с тренерским штабом. Для нас это был праздник. Я доволен встречей, а узнали меня все или нет – не важно. У меня нет цели, чтобы меня узнавали как игрока «Спартака» или сборной, брали автографы, фотографировались. Конечно, в их возрасте мне тоже хотелось сфотографироваться с тем же Дзагоевым, когда он приезжал к нам в футбольную школу. Они хотят стать похожими на нас.
Когда я попал в заявку «Динамо», вышел на 5-10 минут против Дзагоева. А после матча, когда я шёл в автобус, он помахал мне рукой и подошёл поздороваться. Видимо, узнал. С тех пор как он приезжал ко мне в школу, прошло лет шесть. Мы в своё время играли вместе в манеже с Дзагоевым, Юсуповым, Крицюком и многими другими игроками разных возрастов. Хорошая была атмосфера», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.