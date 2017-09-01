Судья Николаев будет работать на товарищеском матче сборной России и «Динамо»

Бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым будет работать на товарищеском матч между сборной России и московским «Динамо». Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.
Помощниками Николаева будут судьи на линии Дмитрий Чельцов и Арам Петросян, резервным арбитром назначен Павел Шадыханов.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30 по московскому времени, будет бесплатным.
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