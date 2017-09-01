Набиуллин: идея матча сборной России с «Динамо»? Ничего страшного

Защитник «Рубина» и сборной России Эльмир Набиуллин рассказал, как относится к идее провести товарищеский матч с московским «Динамо», а также о задаче, стоящая перед сборной.
«Главная задача, поставленная Черчесовым — обыграть „Динамо“ и показать хороший футбол. Как отношусь к идее матча сборной против клуба? Ничего страшного. К каждому матчу готовимся одинаково. Что если бы вместо „Динамо“ пришлось играть с»Рубином"? Повторюсь, ко всем готовимся одинаково", — передаёт слова Набиуллина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Вход на матч между сборной России и «Динамо», который состоится на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
Набиуллин: в сборной России чувствую себя новичком, давно не вызывали