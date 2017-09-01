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Экс-форвард ЦСКА Нецид перешёл на правах аренды в пражскую «Славию»

1 сентября 2017, пятница. 18:34 Футбол

Нападающий «Бурсаспора» Томаш Нецид вернулся в «Славию», воспитанником которой он является. Пражский клуб на своём официальном сайте объявил, что арендовал 29-летнего игрока на сезон-2017/18 с правом выкупа.

Нецид известен российским любителям футбола по выступлениям за московский ЦСКА с 2009 по 2015 год. В «Бурсаспор» он перешёл из голландского «ПЕК Зволле» летом 2015 года. Во второй половине прошлого сезона Нецид выступал в аренде за варшавскую «Легию». Чешский игрок провёл шесть матчей в чемпионате Польши и забил один гол.

Источник: Официальный сайт ФК "Славия" (Прага) Сообщить об ошибке
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Бурсаспор ПФК ЦСКА Славия Прага Томаш Нецид Трансферы
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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