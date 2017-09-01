Гиголаев: постараюсь принести «Ахмату» новые победы

Полузащитник Роланд Гиголаев поделился эмоциями от перехода из «Амкара» в «Ахмат».
«Узнал об интересе „Ахмата“ от руководства „Амкара“, был очень рад, что такой клуб
заинтересован во мне. В команде знаю Гудиева, Плиева. Грозный находится недалеко от моего дома, и это был дополнительный плюс. Вся родня живёт в Осетии.
Постараюсь принести «Ахмату» новые победы. Я играл в первом матче открытия в Грозном. Обстановка была просто шикарная. Такого концерта, с обилием звёзд, я не видел нигде и никогда. А болельщики своей поддержкой на «Ахмат Арене» завораживают.
В новом клубе выбрал 24-й номер, потому что ранее играл под ним. А вообще-то мой любимый номер — 13, но он был занят», — цитирует Гиголаева пресс-служба «Ахмата».
Засульский: Гиголаев мотивировал уход противопоказанием игры на синтетике