Пантилимон проведёт остаток сезона в «Депортиво»

«Депортиво» официально объявил об аренде вратаря «Уотфорда» Костела Пантилимона. Соглашение рассчитано на один год.
В сезоне-2016/17 румынский голкипер провёл два матча в английской Премьер-лиге, пропустив четыре гола. В нынешнем розыгрыше АПЛ он на поле не появлялся.
30-летний вратарь, рост которого составляет 203 см, становился чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги и победителем Суперкубка Англии в составе «Манчестер Сити». В его активе более 20 матчей за взрослую сборную Румынии.
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