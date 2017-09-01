Дубль Кейна помог сборной Англии крупно обыграть команду Мальты

В матче 7-го тура группы F европейской квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Англии в гостях со счётом 4:0 разгромила команду Мальты. На 53-й минуте Гарри Кейн открыл счет, за пять минут до конца основного времени встречи отличился Райан Бертранд, а в компенсированное время забили Дэнни Уэлбек и Кейн, оформивший дубль.
В другом матче этой группы сборная Словакии дома обыграла команду Словении со счётом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил Адам Немец.
Наконец, сборная Шотландии на выезде со счётом 3:0 разгромила команду Литвы. Голы забили Стюарт Армстронг, Эндрю Робертсон и Джеймс Макартур.
Таблица группы F: 1. Англия — 17 очков; 2. Словакия — 15; 3. Шотландия — 11; 4. Словения — 11; 5. Литва — 5; 6. Мальта — 0.