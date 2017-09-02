Лёв: Германия определённо не может быть удовлетворена своей игрой в Чехии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил недовольство игрой своей команды в противостоянии с соперниками из Чехии (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира — 2018, подчеркнув, что в следующем матче состав немецкой сборной претерпит изменения.
«Мы определённо не можем быть удовлетворены своей игрой. В этом матче мы много владели мячом, но не совершали никаких убедительных действий у ворот соперников. Думаю, в матче с Норвегией в Штутгарте будут два или три изменения в составе», — цитирует специалиста немецкое издание Kicker.
Сборная Германии победила Чехию, Норвегия обыграла Азербайджан