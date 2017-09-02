«Манчестер Сити» попытается приобрести Алексиса Санчеса в январе

«Манчестер Сити» не отказался от идеи приобрести у «Арсенала» нападающего Алексиса Санчеса и предпримет новую попытку сделать это в январское трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что «Арсенал» принял предложение «Манчестер Сити» в размере £ 60 млн в заключительный день трансферного окна, но сделка не состоялась, так как «канониры» не сумели приобрести у «Монако» Тома Лемара, который должен был стать заменой чилийскому форварду.
Сам Алексис рассчитывал, что в этом сезоне будет выступать под руководством Хосепа Гвардиолы. У 28-летнего игрока следующим летом закончится контракт с «Арсеналом».
Венгер: сделка с «Манчестер Сити» по Санчесу была далека от завершения