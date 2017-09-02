Йоветич: Черногория заслужила победу над Казахстаном, чему несказанно рада

Капитан сборной Черногории Стеван Йоветич прокомментировал победу над Казахстаном (3:0) в выездном матче квалификации чемпионата мира — 2018.
«Мы заслужили эту победу, чему несказанно рады. Теперь нужно хорошенько отдохнуть, поскольку уже через три дня нам предстоит игра дома.
Осталось три матча, и мы должны выложиться на 200 процентов, чтобы завоевать как можно больше очков. Будет непросто это сделать. Но мы лишь настраиваемся на следующий матч. Настраиваемся победить Румынию», — цитирует игрока Sports.kz.
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