Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал, как на команде сказались события, связанные с уходом с поста президента клуба Валерия Оганесяна.
Ранее сообщалось, что после ухода Оганесяна была проведена финансовая проверка, которая показала исчезновение со счёта «Арарата» 20 млн рублей.
«Что касается ситуации с Валерием Оганесяном, то клуб официально всё разъяснил. Безусловно, первая реакция вызвала небольшой стресс у ребят, но всё быстро вернулось в рабочее русло. Более того, нынешняя ситуация только поспособствует большему сплочению коллектива.
Я вижу, что мои игроки предельно мотивированы и готовы сделать всё ради успеха клуба», — заявил Григорян в интервью клубной пресс-службе.
ФК «Арарат»: Валерий Оганесян вывел со счёта клуба 20 млн рублей