Джеррард: надеюсь, Окслейд-Чемберлен успокоится и выйдет в «Ливерпуле» на пик

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал переход полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена в стан мерсисайдцев из «Арсенала».
«Думаю, Алекс уже стал фантастическим игроком, и именно по этой причине мы потратили на него 35 миллионов фунтов. Он определённо укрепит команду. Он англичанин, ему 24 года, это очень быстрый и интересный игрок. Пик его карьеры впереди.
Кажется, он не был счастлив в «Арсенале», поэтому теперь, надеюсь, он сможет успокоиться и отдать свои лучшие годы в карьере «Ливерпулю». Думаю, это очень хорошее подписание», — цитирует Джеррарда London Evening Standard.
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