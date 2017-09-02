Бенитес готов рассмотреть предложения от других клубов

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может покинуть клуб из-за недовольства работой «сорок» на трансферном рынке.
По информации The Guardian, испанский специалист практически утратил веру в владельца клуба Майка Эшли и больше не считает свою работу в «Ньюкасле» долгосрочным проектом.
Издание сообщает, что бывший наставник «Ливерпуля», «Реала» и «Челси» готов рассмотреть предложения от других клубов, в частности, от «Вест Хэм Юнайтед», если «молотобойцы» решат расстаться со Славеном Биличем, который очень неудачно начал сезон-2017/18.
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