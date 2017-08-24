Бенитес: в «Ньюкасле» слишком много игроков из Чемпионшипа, которые должны уйти

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес посетовал на избыточное количество футболистов в составе «сорок», чья игра не отвечает требованиям Премьер-лиги. «Ньюкасл» начал сезон с двух поражений в АПЛ, а также завершил выступление в Кубке английской лиги, уступив дома «Ноттингем Форест» со счётом 2:3.
«Наша ситуация отличается от положения дел в других командах. Когда мы выступали в Чемпионшипе, то нам нужны были футболисты для Чемпионшипа, теперь же нам нужно с ними расставаться. У нас слишком много игроков, нужно подождать до 1 сентября, и тогда всё изменится.
У нас много футболистов, которые знают, что должны уйти. Но они по-прежнему здесь. Как их тренировать и контролировать? Если вы поднимаетесь из Чемпиншипа, нужно менять многих игроков», — приводит позицию тренера Sky Sports.