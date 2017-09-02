Соса отказался от перехода в «Трабзонспор», который предлагал ему € 5 млн в год

Полузащитник «Милана» Хосе Эрнесто Соса отказался от перехода в «Трабзонспор», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
32-летний аргентинский хавбек предпочёл остаться в «Милане», несмотря на то, что его контракт закончится следующим летом, а «Трабзонспор» предлагал ему трёхлетнее соглашение с зарплатой € 5 млн за сезон, а также подписной бонус в размере € 5 млн.
Напомним, что Соса перешёл в «Милан» летом прошлого года из «Бешикташа». В составе россонери полузащитник провёл 19 матчей и сделал три голевых паса.
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