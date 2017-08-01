«Милан» дал согласие на переход Сосы в «Антальяпор»

«Милан» согласился отпустить полузащитника Хосе Эрнесто Сосу в «Антальяпор», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia. Теперь турецкому клубу нужно договориться с 32-летним аргентинцем об условиях личного контракта.
Соса не попал в заявку «Милана» на Лигу Европы сезона-2017/18, так как не входит в планы наставника Винченцо Монтеллы. Аргентинец перебрался в «Милан» минувшим летом из «Бешикташа». В сезоне-2016/17 он провёл 18 матчей в итальянской Серии А и отметился тремя результативными передачами.
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