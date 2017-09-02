Черчесов определился с капитаном сборной России на матч с «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что уже знает, кто будет капитаном национальной сборной в контрольном матче с московским «Динамо». Однако заранее говорить о том, кому он доверил капитанскую повязку, Черчесов не стал.
«Сначала я скажу ему об этом лично. Всё-таки нехорошо узнавать о таком из газет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки», начнётся в 17:30 и будет бесплатным.