Мутко допустил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ не изменится

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что схемы лимита на легионеров «10+15» в российской Премьер-Лиге не будет точно, и не исключён вариант, что в турнире останется нынешняя формула лимита и в следующем сезоне. Сейчас в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Схема «10+15» распространяется исключительно на заявку. Она предполагает, что в заявке команды на сезон может быть не более 10 легионеров, при этом все они могут одновременно выйти на поле.
«Не знаю, будет ли другой. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов. У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов, вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте, у каждого вида спорта установлены лимиты; государство поддержало такой лимит в футболе («6+5») и пока отходить от него не собирается. Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то её рассмотрим. То, что не будет принято предложение «10+15», — это сто процентов, может, и нынешний останется, это дискуссия", — заявил Мутко в интервью ТАСС.