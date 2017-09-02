Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сыграл в воротах в благотворительном матче между звёздами футбола и звёздами шоу-бизнеса, который сегодня, 2 сентября, прошёл на стадионе «Лофтус Роуд» в Лондоне.
54-летний португальский специалист появился на поле вместо голкипера Дэвида Джеймса в составе команды звёзд футбола, которую возглавлял Алан Ширер. Команду звёзд шоу-бизнеса возглавлял Лес Фердинанд. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти Моуринью реализовал свою попытку, однако его команда в итоге уступила со счётом 3:5.
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