Легенды «МЮ» и «Барселоны» сыграли вничью в благотворительном матче

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Игра закончилась со счётом 2:2.
В составе английской команды голами отметились Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер, за сине-гранатовых забивали Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.
Встреча началась с минуты молчания в память о погибших во время недавних терактов в Манчестере (22 мая) и Каталонии (17 августа). Игроки обеих команд вышли на поле с чёрными траурными повязками, а на футболках были напечатаны заглавными буквами слова «Манчестер» и «Барселона». Все вырученные от матча деньги пойдут на благотворительность.
Дети обсуждают легендарную победу «Манчестер Юнайтед» и красивый поступок Клозе