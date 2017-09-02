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Легенды «МЮ» и «Барселоны» сыграли вничью в благотворительном матче

2 сентября 2017, суббота. 19:09 Футбол

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Игра закончилась со счётом 2:2.

В составе английской команды голами отметились Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер, за сине-гранатовых забивали Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших во время недавних терактов в Манчестере (22 мая) и Каталонии (17 августа). Игроки обеих команд вышли на поле с чёрными траурными повязками, а на футболках были напечатаны заглавными буквами слова «Манчестер» и «Барселона». Все вырученные от матча деньги пойдут на благотворительность.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Барселона
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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