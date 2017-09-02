Толиссо назвал двух игроков «Баварии», которые впечатлили его больше всего

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо, перешедший в мюнхенский клуб прошедшим летом, ответил на вопрос о том, кто из новых одноклубников впечатлил его больше всего.
«Это сложный вопрос, поскольку в „Баварии“ есть очень много звёзд. Я выбираю Франка Рибери и Тьяго Алькантару. Франк дольше всех остальных игроков находится в клубе, и то, что он делает в свои 34, является примером для подражания. Тьяго же обладает невероятными техническими характеристиками. С ним на поле всё выглядит очень просто. Так что Рибери и Алькантара очень сильно впечатлили меня», — цитирует Толиссо Sky Germany.
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