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Толиссо: «ПСЖ» будет очень большим вызовом для «Баварии»

25 августа 2017, пятница. 08:42 Футбол

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Команде Карло Анчелотти предстоит помериться силами с «ПСЖ», «Андерлехтом» и «Селтиком».

«Нахожу, что мы получили очень интересную группу. В первую очередь «ПСЖ» будет очень большим вызовом. Они отлично усилились Неймаром и Дани Алвесом. Речь идёт о двух очень сильных футболистах. Мы должны выиграть наши матчи с «Андерлехтом» и «Селтиком», что реально», — приводит слова Толиссо интернет-издание Sport1.

Анчелотти: будет интересно сыграть против своего бывшего клуба
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт Бавария ПСЖ Селтик Корентин Толиссо
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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