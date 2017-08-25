Толиссо: «ПСЖ» будет очень большим вызовом для «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Команде Карло Анчелотти предстоит помериться силами с «ПСЖ», «Андерлехтом» и «Селтиком».
«Нахожу, что мы получили очень интересную группу. В первую очередь «ПСЖ» будет очень большим вызовом. Они отлично усилились Неймаром и Дани Алвесом. Речь идёт о двух очень сильных футболистах. Мы должны выиграть наши матчи с «Андерлехтом» и «Селтиком», что реально», — приводит слова Толиссо интернет-издание Sport1.
Анчелотти: будет интересно сыграть против своего бывшего клуба