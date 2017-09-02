Сборная Испании разгромила Италию в матче квалификации ЧМ-2018

Сборная Испании разгромила команду Италии в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0.
В первом тайме дубль в составе испанской команды оформил полузащитник Иско. Во второй половине игры победу хозяев закрепил форвард Альваро Мората.
В параллельном матче группы G сборная Македонии на выезде со счётом 1:0 переиграла Израиль благодаря голу форварда Горана Пандева.
Турнирное положение в группе G: 1. Испания – 19 очков (7 матчей); 2. Италия – 16 (7); 3. Албания – 12 (7); 4. Израиль – 9 (7); 5. Македония – 6 (7); 6. Лихтенштейн – 0 (7).