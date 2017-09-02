Гол 17-летнего Вудбёрна принёс сборной Уэльса победу над Австрией

Сборная Уэльса победила команду Австрии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 74-й минуте забил 17-летний нападающий валлийцев Бенджамин Вудбёрн.
Благодаря этой победе сборная Уэльса поднялась на третье место в отборочной группе D. Команда Австрии находится на четвёртой строчке.
Турнирная таблица отборочной группы D после семи туров: 1. Сербия — 15 очков; 2. Ирландия — 13; 3. Уэльс — 11; 4. Австрия — 8; 5. Грузия — 4; 6. Молдавия — 2.