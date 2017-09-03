Вайсс: не понимаю, почему Джано не играет в «Спартаке»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс после ничьей с командой Ирландии (1:1) в матче квалификации чемпионата мира — 2018 отметил игру хавбека «Спартака» Джано Ананидзе, который отличился голевой передачей.
«Я не понимаю, почему Джано не играет в „Спартаке“. Он является блестящим игроком, но с проблемами в физической подготовке», — цитирует Вайсса Worldsport.
В текущем сезоне Джано провёл четыре матча за «Спартак» в российской Премьер-Лиге, лишь в двух из них он выходил на поле с первых минут.
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