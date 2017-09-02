Ассист Джано помог Грузии сыграть вничью с Ирландией, Сербия разгромила Молдавию

Сборная Грузии сыграла вничью с Ирландией в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» и завершилась со счётом 1:1.
На 4-й минуте Шейн Даффи вывел ирландскую команду вперёд, однако на 34-й минуте Валерий Казаишвили с результативной передачи игрока «Спартака» Джано Ананидзе сравнял счёт.
В параллельном матче группы D сборная Сербии на своём поле разгромила Молдавию (3:0). Голами в составе команды Славолюба Муслина отличились Мият Гачинович, Александар Коларов и Александр Митрович.
Турнирное положение в группе D: 1. Сербия – 15 очков (7 матчей); 2. Ирландия – 13 (7); 3. Уэльс – 8 (6); 4. Австрия – 8 (6); 5. Грузия – 4 (7); 6. Молдавия – 2 (7).