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Лопетеги: Иско хотел быть главным героем матча Испания — Италия

3 сентября 2017, воскресенье. 00:47 Футбол

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации ЧМ-2018. Дубль в составе испанцев оформил полузащитник «Реала» Иско.

«В футболе нет места совершенству. Мы знали, что в матче будут сложные отрезки, так как Италия способна заставить любого соперника защищаться. Испания отлично выступила против превосходного соперника. Мы счастливы, но не удовлетворены, поскольку ещё не пробились на чемпионат мира.

Иско провёл великолепную игру, как и остальные игроки. Он отлично показал себя в защите, сегодня он хотел быть главным героем. Иско становится прекрасным игроком, в последние годы он улучшил свою игру без мяча.

Решение о стартовом составе было нелегко принять, так как выйти на поле может любой наш игрок из заявки. Мы выбрали схему без центрального нападающего, отталкиваясь от стиля игры Италии. В конце концов, от схемы не зависит вся игра", — цитирует Лопетеги Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Иско Хулен Лопетеги
Новости. Чемпионат мира 2018
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