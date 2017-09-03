Вилья: результат матча — больше заслуга сборной Испании, чем вина Италии

Нападающий сборной Испании Давид Вилья прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
«Думаю, Испания показала отличное выступление. Италия старалась изо всех сил, но мы хорошо держали мяч, а Иско был просто невероятен. Думаю, результат матча — больше заслуга Испании, чем вина Италии. Мы знаем, что лучше других команд в группе, но на чемпионат мира мы ещё не вышли, поэтом нужно оставаться реалистами», — приводит слова Вильи интернет-портал Football Italia.
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