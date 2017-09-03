«Эвертон» может оштрафовать Руни на £ 300 тыс.

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман остался недоволен очередной проблемой, связанной с Уэйном Руни и его пристрастием к алкоголю. Главный тренер «ирисок» провёл откровенный разговор с нападающим после того, как он был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По информации Sunday People, 31-летнего футболиста предупредили, что в случае ещё одного подобного инцидента клуб будет вынужден с ним расстаться.
Приглашая Руни в свою команду, Куман хотел, чтобы опытный игрок выступал в качестве наставника для молодых футболистов, а не оказывал на них дурного влияния. Издание отмечает, что «Эвертон» может оштрафовать форварда на двухнедельную зарплату — на £ 300 тыс. (около € 325 тыс.).
Руни, которого задержали за вождение в нетрезвом виде, был освобождён под залог