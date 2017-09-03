Иско: рад, что помог сборной Испании в особенный вечер на «Сантьяго Бернабеу»

Полузащитник сборной Испании Иско прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Игрок «Реала» отметился дублем, который он оформил ещё в первом тайме.
«Это был важный для нас матч в отборе, и мы провели идеальный вечер, одержав заслуженную победу. Мы единая команда, и показываем это на протяжении долгого времени. Я забил два гола с двух хороших ударов. Рад, что помог сборной в особенный вечер на стадионе „Сантьяго Бернабеу“, — цитирует Иско Football Italia.
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