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Иско: рад, что помог сборной Испании в особенный вечер на «Сантьяго Бернабеу»

3 сентября 2017, воскресенье. 09:40 Футбол

Полузащитник сборной Испании Иско прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Игрок «Реала» отметился дублем, который он оформил ещё в первом тайме.

«Это был важный для нас матч в отборе, и мы провели идеальный вечер, одержав заслуженную победу. Мы единая команда, и показываем это на протяжении долгого времени. Я забил два гола с двух хороших ударов. Рад, что помог сборной в особенный вечер на стадионе „Сантьяго Бернабеу“, — цитирует Иско Football Italia.

Лопетеги: Иско хотел быть главным героем матча Испания — Италия
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Иско
Новости. Чемпионат мира 2018
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