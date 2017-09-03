Матвиенко: теперь сборная Украины всё откидывает в сторону и думает об Исландии

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Нужно довольствоваться тем, что есть. Хорошо, что мы не пропустили. Считаю, что игра удалась, мы хорошо изучили соперника. Они играли в тот футбол, в который мы предполагали, поэтому всё и получилось. Мы этому рады. После перерыва играли по счёту. Знали, что турки агрессивны, если они начнут играть без мяча, то будут нервничать и терять позиции. Первые 10 минут они пытались идти в штурм, но мы его выдержали, после чего у них начались разрывы между линиями, и мы пошли вперёд, создавая атаки.
Сегодня мы не думали об Исландии, а готовились к туркам. Теперь мы все откидываем в сторону и готовимся к следующему сопернику. Очки же будем считать в конце отборочного цикла. Сейчас нам нужно ещё три пункта. Лично мне уже приходилось играть в Исландии. Да, ветер сильный, но мы будем в таких же условиях, как и они", — цитирует игрока Footboom.