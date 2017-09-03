Кузяев: хотел пообщаться с Мамманой на английском, но он меня не понял

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос об адаптации аргентинских новичков сине-бело-голубых.
«Слышал, что они будут учить английский язык. Мы понимаем друг друга на поле — например, Паредес знает, как будет по-английски «один», «горишь», «оставь». За его пределами тяжелее: хотел пообщаться с Эмануэлем Мамманой на английском, но он меня не понял.
В чём секрет записок Манчини, которые он передаёт на поле во время матча? Однажды передавал записку Паредесу. Там написано, как именно перестраивается команда после замены. Паредес располагается в центре поля и чаще взаимодействует со всей командой, доносит установки тренера", — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
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