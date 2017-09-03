«Челси» может обратиться в суд с иском на сумму £ 50 млн по «делу Диего Косты»

«Челси» рассматривает возможность обращения в суд с иском на сумму до £ 50 млн (около € 55 млн) по поводу продолжающего отсутствовать в расположении клуба нападающего Диего Косты, сообщает Daily Express.
По информации издания, в «Челси» продолжают надеяться на то, что футболист вернётся в расположение команды и будет выполнять свои контрактные обязательства, несмотря на то что главный тренер лондонцев Антонио Конте не рассчитывает на игрока. Если же Коста не вернётся в клуб, тогда «Челси» может обратиться в суд с иском. Отмечается, что Диего консультируется со своими юристами по поводу данной ситуации.
Коста находится в Бразилии и отказывается возвращаться в стан «Челси». Ранее сообщалось, что клуб направил игроку требование вернуться, чтобы начать тренировки, оштрафовав его за неявку на предсезонный сбор на сумму около £ 300 тыс. Если Диего продолжит игнорировать требование «Челси», общая сумма штрафа может составить около £ 3 млн.